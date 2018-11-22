TBMM Başkanı Binali Yıldırım: "Doğu Akdeniz'de KKTC'nin Menfaatlerine, Ülkemizin Çıkarlarına Aykırı...
TBMM Başkanı Binali Yıldırım: "Doğu Akdeniz'de KKTC'nin menfaatlerine, ülkemizin çıkarlarına aykırı her türlü oldubittiye Türkiye anında karşılık verir, gereğini yapar. Denizlerdeki hak ve menfaatlerimizden bir milim bile geri adım atmayacağımızı cümle alem bilmelidir.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım: "Doğu Akdeniz'de KKTC'nin menfaatlerine, ülkemizin çıkarlarına aykırı her türlü oldubittiye Türkiye anında karşılık verir, gereğini yapar. Denizlerdeki hak ve menfaatlerimizden bir milim bile geri adım atmayacağımızı cümle alem bilmelidir."