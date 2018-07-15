TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TÜRKSAT'taki 15 Temmuz töreninde konuştu. TBMM Başkanı Binali Yıldırım: Darbe ve vesayet defteri 16 Nisan halk oylamasıyla kapanmıştır. Cumhuriyet tarihinden beri devam eden parlamenter sistem, vesayeti çift başlılığı önleyememiş, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bu sistemin değiştirilmesi yönündeki irade çok daha belirgin hale gelmiştir.

"TRT'Yİ SEÇTİLER ANCAK BAŞARAMADILAR"

"FETÖ'cüler diğer bir adres olarak TRT'yi seçtiler. Korsan duyurularını yapmaya başladılar. Ancak TÜRKSAT o esnada yedek sistemi devreye sokarak TRT'yi yayından çıkardı. Böylece darbecilerin emelleri kursağında kaldı"