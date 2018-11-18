- TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan ziyaretler

BURDUR - Türkiye Büyük Millet MeclisiBaşkanı Binali Yıldırım, Burdur Valiliğini ziyaret etti.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım,Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi2018-2019 yılı Akademik Yılı Açılışı ve Fahri Doktora Payesi Tevcihi ve Diş Hekimliği Fakültesi Temel Atma Töreni'nin ardından aynı bölgede yapımına devam edilen Türk Hava Kurumu Anaokulunu ziyaret etti. Okulda incelemelerde bulunan Yıldırım, daha sonra Burdur Valiliğine geçti. Vali Hasan Şıldak ve tören mangası tarafından karşılanan Yıldırım, valilik özel defterini imzaladı. Çeşitli hediyelerin verildiği ziyarette Binali Yıldırım, çıkışta gazetecilerle de hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyaretin ardından Yıldırım, düğün törenine katılmak için karayoluyla Antalya'ya hareket etti.