TBMM Başkanı Binali Yıldırım: "Cumhurbaşkanına kimin vekalet edeceği anayasada açıkça kayıt altına alınmıştır. Önceki parlamenter sistemde Meclis başkanıydı, bunda da cumhurbaşkanı yardımcısıdır. Bu da halkın onayına sunulmuştur. Bu onayı da halkımız vermiştir. O bakımdan yapılan, onaylanan, artık yürürlüğe giren konuların bir anlaşmazlık konusu gibi algılanmasının geleceğe yönelik çalışmalar bakımından bir faydası yoktur."