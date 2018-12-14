TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cuma Namazını Ortaköy Camii'nde Kıldı
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cuma namazını Ortaköy Camii'nde kıldı Yıldırım, Nermin Şişmanoğlu'nun cenaze namazına katıldıİSTANBUL - Cuma namazını Ortaköy Camii'nde kılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, ardından merhume Nermin Şişmanoğlu'nun cenaze namazına katıldı.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cuma namazını Ortaköy Camii'nde kıldı
Yıldırım, Nermin Şişmanoğlu'nun cenaze namazına katıldı
İSTANBUL - Cuma namazını Ortaköy Camii'nde kılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, ardından merhume Nermin Şişmanoğlu'nun cenaze namazına katıldı. Yıldırım cenaze namazının ardından vatandaşlarla bir süre sohbet etti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, Cuma namazını Ortaköy Camii'nde kıldı. Yıldırım daha sonra merhume Nermin Şişmanoğlu'nun cenaze namazına katıldı. Cenaze namazının ardından bir süre vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım camiden ayrıldı.