- TBMM Başkanı Binali Yıldırım cenaze törenine katıldı

İSTANBUL - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Salim Özpak'ın Babası Fahrettin Özpak'ın cenaze törenine katıldı.

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım,Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Salim Özpak'ın Babası Fahrettin Özpak'ın İstanbul Maltepe Merkez Camisinde öğle namazından sonra kılınan cenaze namazına katıldı. Cenaze namazının ardından tabuta omuz veren Yıldırım, aile yakınlarına baş sağlığı diledi.

Cami avlusunda kendini bekleyen vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlarla fotoğraf çektiren Yıldırım,telefonla konuştuğu bir kişiden dua istedi.

Kaynak: İHA