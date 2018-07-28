TBMM Başkanı Binali Yıldırım Çankırı'da

ÇANKIRI - Türkiye Büyük Millet MeclisiBaşkanı Binali Yıldırım Çankırı'da bazı ziyaretlerde bulundu.

Bir düğün töreni Kastamonu'ya giden TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Çankırı'ya gelerek Çankırı Valiliği ve Çankırı Belediyesini ziyaret etti.

TBMM Başkanı Yıldırım'ın Çankırı ziyareti nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alındı. Yıldırım ilk önce Çankırı Valiliğini ziyaret etti. Ziyaret esnasında polis mangasını selamlayan TBMM Başkanı Yıldırım, daha sonra makama geçti. Makamda bir süre kalan ve Vali Hamdi Bilge Aktaş'tan bilgi alan TBMM Başkanı Yıldırım, daha sonra Çankırı Belediye Başkanlığını ziyaret etti. Yıldırım, burada Belediye Başkanı Boz'dan şehirle ilgili brifing aldı.

Yıldırım daha sonra Kastamonu'ya gitmek üzere Çankırı'dan ayrıldı.