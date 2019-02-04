- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Burkina Faso Ulusal Meclis Başkanı Alassane Bala Sakande ile görüştü

ANKARA - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Burkina Faso Ulusal Meclis Başkanı Alassane Bala Sakande ile görüştü.

TBMM Başkanı Yıldırım, makamında Burkina Faso Ulusal Meclis Başkanı Sakande ile görüştü. Yıldırım, Sakande'yi kapıda karşıladı. Görüşmeden sonra Sakande ve beraberindeki heyet 15 Temmuz'da Şeref Holü'nü ve Genel Kurulu ziyaret etti. Yıldırım'ın öğle yemeğinde Sakande ile tekrar bir araya gelmesi öngörülüyor.

Kaynak: İHA