TBMM Başkanı Binali Yıldırım: "Belarusla Bir Milyar Dolarlık Ticaret Hedefimizin Yakalanması Adına...

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Türkiye ve Belarus ilişkilerinin giderek daha sıkı bir boyut kazandığını belirterek, "Bundan sonraki ilişkilerimizde bir milyar dolar ticaret hedefimizin yakalanması adına çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdüreceğiz" dedi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Belarus ziyareti öncesi Ankara Esenboğa Havalimanında basın toplantısı düzenledi. Ziyaret çerçevesinde bir dizi görüşmede bulunacağını aktaran Yıldırım, "Ziyaretim sırasında Belarus Başbakanı Rumas, Belarus Parlamentosu Cumhuriyet Konseyi Başkanı Myasnikoviç ve Temsilciler Meclisi Başkanı Vladimir Andreychenko'nun yanı sıra Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile görüşmeler gerçekleştireceğim" ifadelerini kullandı.

"Yapımı Türkiye tarafından tamamlanan Minsk Camii'nde incelemelerde bulunacağım"

Belarus'ta yapımı Türkiye tarafından tamamlanan Minsk Camii'nde incelemelerde bulunacağının altını çizen Yıldırım, "Bir de katkımızla yapılan anaokulu ziyaretimiz olacak. Belarus'un bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olarak, dostane ilişkilerimizin gelişmesi en büyük hedefimizdir. İşbirliğimiz bu alanda olumu bir şekilde seyretmektedir. Özellikle son zamanlarda üst düzeyli temasların giderek artması iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin ve ekonomik ilişkilerin de gelişmesine vesile olmaktadır. Bilindiği gibi 2016 yılında Cumhurbaşkanımızın resmi ziyaretinden sonra ilişkilerde önemli bir ivme sağlanmış ve geldiğimiz an itibariyle gerek Belarus'ta Türk yatırımlarında, gerekte Belaruslu yatırımcıların ülkemizdeki faaliyetlerinde kayda değer artışlar gözlenmektedir" diye konuştu.

"Bir milyar dolar ticaret hedefimizin yakalanması adına çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdüreceğiz"

Yıldırım, ikili ilişkilerdeki olumlu seyrin, son dönemde yoğunlaşan temasların etkisiyle daha da pekiştiğini vurgulayarak sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Siyasi herhangi bir sorunumuzun olmadığı Belarus'la bundan sonraki ilişkilerimizde bir milyar dolar ticaret hedefimizin yakalanması adına çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdüreceğiz. 2019 yılının ilk çeyreğinde veya ilk yarısında Belarus Cumhurbaşkanının ülkemize bir resmi ziyareti söz konusu olacak, bu ziyarette birçok alanda anlaşmalar da imzalanacaktır. Eğitimden ekonomiye kadar bir dizi anlaşma imzalanması da söz konusudur. Bizim yaptığımız ziyaretler bir anlamda 2019'da gerçekleşecek bu ziyaretin bir hazırlığı niteliğindedir. Bu çerçevede yapacağımız ziyaretin, iki ülke ilişkilerine katkı sağlayacağını ümit ediyorum ve ülkemizin ortak çıkarları çerçevesinde adım atmaya devam edeceğiz." - ANKARA