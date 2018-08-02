TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "ABD Hazine Bakanlığının Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'yu hedef alan yaptırım kararı, hukuksuz ve son derece keyfi bir karardır. Türkiye'deki yargılama süreçlerine karşı saygısız bir tutumun göstergesi olan bu kararı şiddetle kınıyor ve bu yanlıştan bir an önce geri dönülmesini bekliyoruz" dedi. 02.08.2018 12: 30: 04 TSI

NNNN - ANKARA