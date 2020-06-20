TBMM Başkanı açıkladı: Yassıada Salı günü meclis gündeminde
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TBMM Başkanı açıkladı: Yassıada Salı günü meclis gündeminde

TBMM Başkanı açıkladı: Yassıada Salı günü meclis gündeminde TBMM Başkanı Şentop tarih verdi: Şehir hastanesi 15 Eylül'de açılıyor TBMM Adaylık açıklamasının ardından memleketi Tekirdağ'da gelen Mustafa Şentop burada çeşitli ziyaretlerde bulundu.

20.06.2020 17:46 | Son Güncelleme: 20.06.2020 17:52

TBMM Başkanı açıkladı: Yassıada Salı günü meclis gündeminde

TBMM Başkanı Şentop tarih verdi: Şehir hastanesi 15 Eylül'de açılıyor

TEKİRDAĞ - TBMM Adaylık açıklamasının ardından memleketi Tekirdağ'da gelen Mustafa Şentop burada çeşitli ziyaretlerde bulundu. Yapımı devam eden Tekirdağ Şehir Hastanesi için tarih veren Şentop, Yassıada teklifinin Salı günü Meclis Genel Kuruluna geleceğini ve teklif ile yaraların sarılmış olacağını belirtti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Başkanlığına yeninden aday gösterilmesinin ardından memleketi Tekirdağ'da çeşitli ziyaret ve temaslarda bulundu. Şentop, ilk ziyaretini Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odasına yaptı. Ziyaret sırasında oda üyelerine kısa bir konuşma yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'e verilen Yassıada kararlarının yok sayılması ile ilgili kanun teklifine değindi. Şentop, Yassıada teklifinin Salı günü Meclis Genel Kuruluna geleceğini ve teklif ile yaraların sarılmış olacağını belirtti. TBMM Başkanı Şentop, Meclis başkanlığı seçim sürecinden bahsetti. Şentop, "Seçim süreci bu kez biraz daha hızlı ilerledi ve adaylığımız ilan edildi" dedi. Şentop, adaylığının açıklanması ile hem Türkiye'den hem de memleketi Tekirdağ'dan kendisine gösterilen ilgi nedeniyle memnuniyetini dile getirdi.

TBMM Başkanı Şentop, daha sonra yapımı devam eden Tekirdağ Şehir Hastanesinde incelemede bulundu.

Şentop yapımı devam eden şehir hastanesinde inceleme yaptıktan sonra gazetecilere açıklamada bulundu. Şentop, "Bitmesi için gayret gösterilmişti. Haziranda bitirilip faaliyete geçirilecekti ama salgın dolayısıyla çalışmalar yavaşladı. İnşallah 15 Eylül de devreye alınacak. Tekirdağ'ımız için büyük bir ihtiyaç. 3 farklı binada hastane hizmeti veriliyor. Bu hastanelerin bir araya getirilmesi hem de modernizasyonu, yeni cihazların getirilmesi, şu anda bulunmayan birimlerin açılması suretiyle 480'di şimdi 566 yataklı hastane olarak 15 Eylül'den itibaren Tekirdağlı vatandaşlara hizmet verecek. Bizde bu çalışmaları görmek için ziyaret ettik. Çalışmalar iyi gidiyor. Bir aksaklık olmayacak. İnşallah 15 Eylül'de devreye alacağız" dedi.

Meclis başkanlığı adaylığı hakkında da konuşan Şentop, "Meclis Başkanlığı Resmi süreç henüz başlamadı. 2 Temmuz itibarı ile resmi takvim başlayacak. Dün itibarıyla planladığımız takvim başlayınca adaylık başvurusunu yapmak şeklinde. Cumhurbaşkanımızın takdir ve tensipleri, arkadaşlarımızın destekleri, MHP lideri Devlet Bahçelinin destek ifadesiyle beraber inşallah bu süreci başarılı ve olumlu bir şekilde tamamlamayı ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı açıkladı: Yassıada Salı günü meclis gündeminde

Kaynak: İHA

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