TBMM Başkan Vekili Aydın: "Samsat'ı Yalnız Bırakmayacağız"

TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, Adıyaman'ın Samsat ilçesinde meydana gelen deprem dolayısıyla mağdur olan vatandaşları yalnız bırakmayacaklarını söyledi.

TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, 24 Nisan 2018 tarihinde Adıyaman'ın Samsat ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremde, can kaybı yaşanmasa da ağır hasarlar meydana geldiğini belirterek devletin bütün imkanlarının seferber edildiğini ifade etti.

Deprem anından itibaren barınma ve iaşe hizmetleri başta olmak üzere her türlü yaşamsal yardımların yapıldığını kaydeden Aydın, vatandaşların deprem etkisinin en az şekilde hissetmesi için bir takım kolaylıkların sağlandığını da aktardı.

Başkan Vekili Aydın, "Şu anda Samsat en öncelikli gündem maddemizdir. Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız başta olmak üzere bütün yetkililer konu hakkında bilgilendirilmiştir. Samsat için gerekli olan her türlü yardımın yapılması talimatını aldık. Yaptığımız çalışmalar neticesinde 2019 yılına kadar bütün vergi borçlarını erteleme kararı alındı. Bunun yanında toplum yararına çalışma kapsamında 400 kişiyi istihdam edeceğiz. Acil olarak yapılması gerekli olan hizmetlerin sürdürülebilmesi için de 2 milyon lira tahsis edildi. Rutin olarak yapılan yemek, çadır, konteyner, eğitim, sağlık ve altyapı hizmetlerini aralıksız olarak sürdürüyoruz. Esnaflarımızın da ekonomik faaliyetlerini sürdürebilmeleri için bir çadır çarşı kuruyoruz. Samsatlı kardeşlerim kesinlikle yalnız bırakılmayacaklardır. Her türlü yardımlar yapılacaktır. Samsatlı kardeşlerimiz hizmetin en iyisine layıktır" diye konuştu. - ADIYAMAN