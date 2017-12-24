TBMM Başkan Vekili Aydın'dan Depremzedelere Müjde

TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, Resmi Gazetede yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnameyle alakalı Adıyaman'ın Samsat ilçesindeki depremzedelere müjde verdi.



TBMM Başkan Veli Ahmet Aydın, yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnameyle depremzedelerin yaralarının sarılacağını kendisine ait sosyal medya hesabından duyurdu. Aydın, paylaşımında "696 sayılı KHK iler Samsat merkezli depremin yaralarını sarmak için beklenen düzenleme Resmi Gazetede yayımlandı. Geçmiş olsun dileklerimle birlikte Rabbim muhafaza etsin inşallah" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN