TBMM Başkan adaylığı için ilk başvuruyu HDP yaptı
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı adaylığı için ilk başvuruyu Halkların Demokratik Partisi (HDP) yaptı.
02.07.2020 11:52 | Son Güncelleme: 02.07.2020 12:27
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı adaylığı için ilk başvuruyu Halkların Demokratik Partisi (HDP) yaptı.
HDP, TBMM Başkanlığı adaylığı için başvuruyu TBMM Genel Sekreterliğine sundu. HDP Grubu'nun adayı HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu oldu.
(Ahmet Umur Öztürk/İHA)
Kaynak: İHA