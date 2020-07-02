TBMM Başkan adaylığı için ilk başvuruyu HDP yaptı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı adaylığı için ilk başvuruyu Halkların Demokratik Partisi (HDP) yaptı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı adaylığı için ilk başvuruyu Halkların Demokratik Partisi (HDP) yaptı. HDP, TBMM Başkanlığı adaylığı için başvuruyu TBMM Genel Sekreterliğine sundu. HDP Grubu'nun adayı HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu oldu. - ANKARA Kaynak: İHA