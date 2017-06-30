TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı Açıklaması

TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığınca, "Araştırma Hizmetleri Başkanlığınca milletvekillerinin tutukluluk haline ilişkin 11 Ocak 2017 tarihinde anayasa, idare ve ceza hukuku alanlarında temayüz etmiş 15 hukukçu akademisyenin katılımıyla TBMM Beştepe Eğitim ve Sosyal Tesislerinde TBMM Genel Sekreteri başkanlığında istişari mahiyette toplantı gerçekleştirilmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.



TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığından yapılan açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir televizyon kanalındaki özel röportajında, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a yönelik kullandığı ifadeler dolayısıyla açıklama yapma zaruretinin doğduğu vurgulandı.



Açıklamada, Araştırma Hizmetleri Başkanlığı tarafından milletvekillerinin tutukluluk haline ilişkin 11 Ocak 2017'de anayasa, idare ve ceza hukuku alanlarında temayüz etmiş 15 hukukçu akademisyenin katılımıyla TBMM Beştepe Eğitim ve Sosyal Tesislerinde TBMM Genel Sekreteri başkanlığında istişari mahiyette toplantı gerçekleştirildiği belirtildi.



Toplantı öncesinde akademisyenlere toplantı gündemi hakkında bilgi verildiğine dikkat çekilen açıklamada, "Yapılan toplantıda, özellikle yasama dokunulmazlığının ve tutukluluk halinin hukuki mahiyeti değerlendirilmiştir. Toplantıya katılan ilim adamları tarafından değişik konularda farklı kanaatler ortaya konulduğu için nihai bir karara varılamamıştır." ifadeleri yer aldı.