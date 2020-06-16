TBMM basın koridorundaki çay ocağı çalışanına Kovid-19 teşhisi konuldu
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TBMM basın koridorundaki çay ocağı çalışanına Kovid-19 teşhisi konuldu

Meclis basın koridorundaki çay ocağında çalışan bir garsona, Kovid-19 tanısı konuldu.

TBMM basın koridorundaki çay ocağı çalışanına Kovid-19 teşhisi konuldu
16.06.2020 23:49 | Son Güncelleme: 16.06.2020 23:53

Meclis basın koridorundaki çay ocağında çalışan bir garsona, Kovid-19 tanısı konuldu.

Meclis Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, basın koridorundaki çay ocağında bugün görev yapan garsona, Kovid-19 şüphesiyle test yapıldı.

Söz konusu çalışanın test sonucunun pozitif çıkması üzerine, son dönemde Meclis'te bulunan basın mensuplarının, TBMM Hastanesinde test yaptırabileceği belirtildi.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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