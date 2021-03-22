TBMM bahçesinde ağaca yıldırım düştü (3)
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TBMM bahçesinde ağaca yıldırım düştü (3)

22.03.2021 17:21 | Son Güncelleme: 22.03.2021 17:27
TBMM bahçesinde ağaca yıldırım düştü (3)

110 YILLIK ÇINARA MÜDAHALETBMM bahçesine düşen yıldırım nedeniyle zarar gören 110 yıllık doğu çınarına, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatı üzerine müdahale edildi.

110 YILLIK ÇINARA MÜDAHALE

TBMM bahçesine düşen yıldırım nedeniyle zarar gören 110 yıllık doğu çınarına, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatı üzerine müdahale edildi. Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ekipleri zarar gören dalı budayarak ağaca bakım yaptı. Çapı 1 metreyi bulan ağacın, yaşamına devam edecek duruma getirildiği belirtildi.

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN AÇIKLAMATarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "TBMM bahçesine düşen yıldırımda zarar gören asırlık doğu çınarı, OGM ekiplerimizin müdahalesiyle yaşamına devam ediyor. Geleceğe nefes olan arkadaşlarımızı kutluyorum" dedi.

TBMM bahçesinde ağaca yıldırım düştü (3)
TBMM bahçesinde ağaca yıldırım düştü (3)
TBMM bahçesinde ağaca yıldırım düştü (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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