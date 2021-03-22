TBMM bahçesinde ağaca yıldırım düştü (2)
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TBMM bahçesinde ağaca yıldırım düştü (2)

22.03.2021 12:19 | Son Güncelleme: 22.03.2021 12:28
TBMM bahçesinde ağaca yıldırım düştü (2)

TBMM'DEN AÇIKLAMATBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığınca, ağaca yıldırım düşmesi olayı ilgili açıklama yapıldı.

TBMM'DEN AÇIKLAMA

TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığınca, ağaca yıldırım düşmesi olayı ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Pazartesi günü saat 11.35 sularında TBMM Eski Milletvekili Otoparkı girişinde bulunan ağaca yıldırım düşmüştür. Yıldırım düşen ağaçtan parça kopması sonucunda küçük çaplı maddi hasar oluşmuş herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır" denildi.


TBMM bahçesinde ağaca yıldırım düştü (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti KARALAR

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