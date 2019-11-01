TBMM Araştırma Komisyonu Başkanı Kemal Çelik Konya'da

01.11.2019 16:10

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Araştırma Komisyonu Başkanı Kemal Çelik ve komisyon üyeleri, Konya Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

TBMM Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Çelik beraberinde komisyon üyeleri, kentteki çeşitli özel eğitim kurumlarını ve rehabilitasyon merkezlerini incelemek üzere Konya'ya geldi.

İlk olarak Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ı ziyaret eden Çelik başkanlığındaki komisyon üyeleri, daha sonra Konya Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş ile görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Mustafa Uzbaş da komisyon üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: AA