TBMM araştırma komisyonu, Aksaray'da (1)
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TBMM araştırma komisyonu, Aksaray'da (1)

TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozukluklarını Araştırma Komisyonu, okulda otizmli öğrencilerin yuhalandığı iddialarını incelemek üzere Aksaray'a geldi.

12.11.2019 15:07 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:07
TBMM araştırma komisyonu, Aksaray'da (1)

TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozukluklarını Araştırma Komisyonu, okulda otizmli öğrencilerin yuhalandığı iddialarını incelemek üzere 'a geldi.

TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozukluklarını Araştırma Komisyonu üyeleri, Mehmetçik İlkokulu'nda otizmli öğrencilerin yuhalandığı iddialarıyla ilgili yerinde incelemelerde bulunmak üzere Aksaray'a geldi. Komisyon üyeleri, valilik ve belediye başkanlığı ziyaretlerinin ardından Mehmetçik İlkokulu'nda incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi alacak.


Kaynak: DHA
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