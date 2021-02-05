Bozdağ: "Türkiye'nin darbecilerin eseri bir Anayasa ile yönetilmesinden utanıyorum"

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, Türkiye'nin darbecilerin eseri bir Anayasa ile yönetilmesinden utandığını belirterek, "Yeni Anayasayı Türkiye eninde sonunda yapmayı başaracaktır. Ben şahsen arzu ediyorum ki bizim kuşağımız bunu başarsın." dedi.

Bozdağ, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın (SETA) "Türkiye'nin Yeni Anayasa Gündemi" başlıklı web paneline katıldı.

Türk milletinin ve Türkiye'nin, herkesin üzerinde ittifak ettiği halde başaramadığı tek konunun yeni Anayasa yapmak olduğunu belirten Bozdağ, "Türkiye'nin demokratik bir ortamda, her kesimin kendini hür hissettiği bir ortamda yeni ve sivil bir Anayasa yapmaya ihtiyacı konusunda tartışmanın olduğu kanaatinde değilim. Böyle bir tartışma yok. Herkes bunda hemfikir." diye konuştu.

Bozdağ, "yeni Anayasayı nasıl yaparız, hangi usulle yaparız, nasıl bir sonuç alabiliriz?" sorularının üzerinde bir uzlaşma olmamasının probleme yol açtığını ifade etti.

Süreç içinde Anayasa'da kısmi değişiklikler yapıldığını dile getiren Bozdağ, şöyle konuştu:

"Gelinen noktada mevcut Anayasa 19 defa ve 184 noktasında değişiklik yapılmasına rağmen demokratik bir Anayasa maalesef olamamıştır. Çünkü Türkiye'de ne kadar değişiklik yaparsak yapalım, 82 Anayasasını değiştire değiştire demokratik bir Anayasa haline getirmemiz mümkün değildir. Bunu anladık. Anayasayı değiştire değiştire insan hak ve hürriyetlerini temel alan bir Anayasaya dönüştürebilmemiz de mümkün değil. Mevcut Anayasa güvensizlik üzerine kurulmuş bir Anayasa. Bu Anayasa yasama üyelerine güvenmiyor, yürütmeye güvenmiyor, yargıya güvenmiyor. Dahası millete güvenmiyor. Kimseye güvenmeme prensibi üzerine inşa edildiği için herkese karşı sürekli teyakkuz halinde bir Anayasa.

Türkiye'nin milletine güvenen, yasamasına güvenen, yürütmesine güvenen, yargısına güvenen, herkese ve her kesime güvenen ve güven üzerine inşa edilen bir Anayasaya ihtiyacı var."

"Türkiye'nin darbecilerin eseri bir Anayasa ile yönetilmesinden utanıyorum"

Türkiye'nin bugüne kadar olağan şartlar içinde bir Anayasa yapamadığını anlatan Bozdağ, Atatürk zamanında, kısa dönemde ve zor şartlarda sivil bir Anayasayı yapmayı başarabilen Türkiye'nin, aradan geçen zamanda birikim ve imkanları arttığı halde sivil bir Anayasa yapmayı başaramadığını söyledi.

Bozdağ, Türkiye'nin yaklaşık 60 yıldır darbe ürünü bir Anayasa ile yönetildiğini ifade ederek, "Ben bir Türk vatandaşı olarak Türkiye'nin darbecilerin eseri bir Anayasa ile yönetilmesinden utanıyorum." dedi.

Siyasilerin, Türk milletinin bu utançtan kurtulması için üzerine düşen büyük bir görev olduğunu vurgulayan Bozdağ, şunları dile getirdi:

"Bugüne kadar yeni Anayasa uzlaşma zemininde yapılamadıysa bunun en büyük suçlusu hiç kuşkusuz parlamentoda temsil edilen siyasi partilerdir, gruplardır, vekillerdir. Hepimiz bu noktada, ben sorumluluk altında olduğumuzu, vebalde olduğumuzu düşünüyorum. O yüzden de Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısını hem siyasileri bu vebalden kurtarmak için hem de Türkiye'nin yeni, demokratik sivil bir Anayasaya kavuşması için yeni bir başlangıç olarak görüyorum. Eğer biz bu yeni başlangıcı yeni şeylerle yazabilirsek, yeni şeylerle doldurabilirsek netice alabiliriz ama dünün alışkanlıklarını tekrar edersek ben korkarım ki yine netice alamayız."

Eğer iyi niyet olmazsa netice alınamayacağını vurgulayan Bozdağ, "Türkiye için doğru olan, en iyi olan, en yararlı olan neyse onu hayata geçirme konusunda birbirimizin niyetinden şüphe etmememiz ve niyet sorgulaması, niyet okuması yapmadan bir masanın etrafında iyi niyetle oturmamız gerekir. İkincisi samimiyet. Biz gerçekten iyi niyetli oturduk ama yeni Anayasayı yapma konusunda samimiyiz ve bunu da göstermemiz lazım. Tartışmaların şeffaf olması, kamuoyunun hakemliğinde yürümesi ve milletin de olup bitene şahitlik etmesi ve hakemlik etmesinin de çok önemli olduğuna inanıyorum. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi gizli kapaklı bir Anayasa çalışması yapmak mümkün değildir, milletin önünde yapmak lazım." değerlendirmesinde bulundu.

"Takım ruhu olmalı"

Bir takım ruhuna da ihtiyaç olduğuna işaret eden Bozdağ, konu uzlaşma komisyonuna geldiği zaman bir milli takım ruhuna ihtiyaç bulunduğunu kaydetti.

Bozdağ, herkesin partisinin başarısı için uğraşması durumunda bir netice alınamayacağını belirterek, bugüne kadar bu ruhla oturulamadığı için fikir değiştirmek, karşı fikri kabul etmek, ileri adım, geri adım atmak, yenilgi ve başarısızlık olarak kabul edildiği için mesafe alınamadığını söyledi.

Parlamentoda AK Parti'nin tek başına ya da MHP ile yeni bir Anayasa yapma çoğunluğu bulunmadığını dile getiren Bozdağ, Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin de tek başına yapma imkanları olmadığını ifade etti.

Bütün partilerin yeni Anayasa yapmak üzere bir araya gelmelerinin, uzlaşmalarının, Türk milletinin parlamentoda grubu bulunan partilere doğrudan emri olduğunu belirten Bozdağ, "Biz bir araya gelirsek, uzlaşabilir miyiz? Ben, uzlaşmanın imkansız olduğuna inanmıyorum ama zor olduğuna inanıyorum. Biz bu zoru başarabilir miyiz? İnanıyorum ki başarabiliriz. Yeter ki iyi niyetle, niyet okumadan, samimiyetle, ideolojik vesayetlere mesafe koyarak, milletimiz ve devletimiz için en iyi, en doğru ve en güzelde ittifak etmeyi şiar edinerek bir takım gibi ve takım ruhuyla Türkiye'nin ve milletimizin menfaatini esas alarak çalıştığımızda inanıyorum ki netice alabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının tarihi bir çağrı olduğunu vurgulayan Bozdağ, bu çağrının, "gelin yeni Anayasa'yı birlikte tartışalım, yeni Anayasayı birlikte müzakere edelim, birlikte yazalım, birlikte Meclis'te görüşelim, birlikte halka götürelim" anlamına geldiğini belirtti.

Bozdağ, diğer partilerin de siyasal hesaplar ve siyasi rekabetler esasında meseleye bakmamasını umduğunu ifade ederek, "Yeni Anayasayı Türkiye eninde sonunda yapmayı başaracaktır. Ben şahsen arzu ediyorum ki bizim kuşağımız bunu başarsın, bu şeref bize ait olsun. Bu şeref bu dönemin insanlarına ait olsun, böylesi bir büyük eserin altında aziz milletimizin, bu dönemde yaşayan insanların imzası olsun diye arzu ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı