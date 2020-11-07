TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bozdağ, Fransız polisinin 4 çocuğa muamelesini kınadı Açıklaması
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TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bozdağ, Fransız polisinin 4 çocuğa muamelesini kınadı Açıklaması

07.11.2020 17:49 | Son Güncelleme: 07.11.2020 17:52
TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bozdağ, Fransız polisinin 4 çocuğa muamelesini kınadı Açıklaması

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, Fransa'nın Albertville şehrindeki okullarında Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerle ilgili öğretmenlerine verdikleri cevaplar nedeniyle 10 yaşındaki 4 çocuğun evlerini sabah erken saatlerde basan ve karakolda sorgulayan polisin...

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, Fransa'nın Albertville şehrindeki okullarında Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerle ilgili öğretmenlerine verdikleri cevaplar nedeniyle 10 yaşındaki 4 çocuğun evlerini sabah erken saatlerde basan ve karakolda sorgulayan polisin muamelesini kınayarak "Konu Müslümanlar ve yabancılar olunca, Fransa'da hukuk devleti askıda, polis devleti iş başında." ifadelerini kullandı.

Bozdağ, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, Fransız ceza hukukunda 13 yaşını tamamlamayan çocukların ceza sorumluluğu olmadığını, buna rağmen Fransız polisinin, 10 yaşında biri Türk dört Müslüman çocuğu 11 saat sorguladığını belirtti.

Polisin Fransa Ceza Kanunu'nu, İnsan Hakları Sözleşmesi'ni, hürriyet, eşitlik, hak ve adaleti çiğnediğini vurgulayan Bozdağ, "Bu son hadise de bize gösterdi ki Fransa'da hürriyet, eşitlik, hak ve adalet sadece ve sadece Fransız asıllılar içindir. Vatandaş olmayanlar bir yana Fransız vatandaşı Müslümanların/yabancıların bile hürriyet, eşitlik ve adalet hakları, Fransız asıllılar ile asla eşit değildir. Konu Müslümanlar ve yabancılar olunca Fransa'da hukuk devleti askıda, polis devleti iş başında." değerlendirmesinde bulundu.

Çocuklara yapılan muameleyi kınadığını ifade eden Bozdağ, Fransa'yı hukuka uymaya çağırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz

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