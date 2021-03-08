TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bozdağ, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyonun, bin 347 milletvekili fezlekesini tek tek...
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TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bozdağ, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyonun, bin 347 milletvekili fezlekesini tek tek...

08.03.2021 16:01 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:05
TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bozdağ, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyonun, bin 347 milletvekili fezlekesini tek tek...

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bozdağ, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyonun, bin 347 milletvekili fezlekesini tek tek incelemeye aldığını bildirdi.

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bozdağ, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyonun, bin 347 milletvekili fezlekesini tek tek incelemeye aldığını bildirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta

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