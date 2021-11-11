TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu boş bulunan HSK üyeliği için toplandı

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonunda, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğine yapılan aday adaylığı başvurularını incelemek üzere alt komisyon oluşturuldu.

TBMM Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon, AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

Bozdağ, HSK üyeliği için yapılan başvurular arasından TBMM Genel Kuruluna göndermek üzere 3 ismi belirlemek için seçim yapılacağını söyledi.

HDP Grubu adına söz alan Grup Başkanvekili, Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, HSK üyelerinin, HDP dışında siyasi partilerin mutabakatıyla seçildiğini ve bu mutabakatın içinde HDP'nin olmadığını söyledi. Bu konuda mutabakat yapılmasının Anayasa'ya aykırı olduğunu öne süren Beştaş, bu nedenle toplantılara katılmayacaklarını söyleyerek diğer HDP'li üyelerle salondan ayrıldı.

Anayasa'nın hiçbir maddesinin uzlaşmayı reddetmediğini belirten Bozdağ, "Uzlaşılırlarsa mesele yok ama uzlaşılamazsa karar nisapları, ihtilafları çözüm yolu olarak öngörür. Anayasa'nın hiçbir maddesi uzlaşmayı men etmiyor." dedi.

Bozdağ, istifa eden HSK üyesi Hamit Kocabey'in emekliliğini istediğini ifade etti.

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, mevcut Anayasa'nın daha iyisi yapılana kadar, pratikte daha kapsayıcı, en azından TBMM'de grubu bulunan partilerin bir noktada uzlaşarak kurula üye seçilmesini desteklediklerini söyledi. Emre "Geçen sefer mutabakata varıldı ve bugünkü yapılacak seçimi de bu mutabakatın devamı olarak görüyoruz. Alt komisyon oluşturulması taraftarıyız." diye konuştu.

Verilen önergenin kabul edilmesiyle yapılan başvuruları incelemek üzere alt komisyon oluşturuldu. Komisyon raporunu 16 Kasım'a kadar tamamlayacak. Alt komisyonun raporunu sunmasının ardından, Anayasa ve Adalet Komisyonu, TBMM Genel Kurulu tarafından seçim yapmak için 25 başvuru arasından 3 ismi belirleyecek.

Öte yandan avukat Arzu Sonsuz, sağlık nedeniyle aday adaylığından çekildi.

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