TBMM Akdeniz-Pa Komisyonu Başkanlığına Atay Uslu Seçildi

TBMM Akdeniz Parlamenter Asamblesi (AKDENİZ-PA) Komisyonu Başkanlığına AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu seçildi.

TBMM'deki uluslararası komisyonlardan birisi olan AKDENİZ-PA Komisyonunu Başkanlığına 27. yasama döneminde AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu seçildi. TBMM'nin 27. Döneminde Akdeniz Parlamenter Asamblesinin ilk toplantısında komisyon başkanlığına seçilen Uslu, "Şahsıma gösterdiğiniz teveccüh ve destekle AKDENİZ-PA Başkanı olarak seçilmem dolayısı ile komisyon üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca bize bu görevi layık gören Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve partimin yetkili kurullarına şükranlarımı sunarım. AKDENİZ-PA'ya Akdeniz'e kıyısı olan Antalya ilinin bir milletvekilinin başkan olarak seçilmesi de ayrı bir anlam ifade ediyor. Bölgemizin yüzleştiği sorunlara karşı üye ülkelerle birlikte ortak çözümlerin bulunması ve siyasi, ekonomik ve sosyal işbirliği oluşturulması hedefiyle, Akdeniz ülkelerinin ve insanlığın barış, huzur ve refahı için çalışacağız" dedi.

29 ülke AKDENİZ-PA üyesi

TBMM'de daimi olarak çalışan 11 uluslararası daimi komisyondan biri olan ve bölgesel işbirliği ile kurulan AKDENİZ-PA Komisyonunda Türkiye, Fransa, İtalya, Arnavutluk,Bosna-Hersek, Cezayir, Fas, Fransa, Hırvatistan, İspanya, İsrail, Kıbrıs Rum Yönetimi, Libya, Lübnan, Malta, Makedonya, Monako, Mısır, Portekiz, Slovenya, Sırbistan-Karadağ, Suriye, Tunus, Ürdün, Yunanistan, Almanya, Rusya Federasyonu, İngiltere, Amerika, Filistin olmak üzere toplam 29 ülke katılımcı olarak bulunuyor.

Akdeniz-PA bölgesel istikrar, güvenlik ve güven artırıcı önlemler, terörizme karşı mücadele, küreselleşme, göç, kalkınma başta olmak üzere ekonomi, ticaret, finans, sanayi, tarım, balıkçılık, istihdam ve nüfus, yoksulluk, su ve enerji kaynakları, çevrenin korunması, turizm, ulaşım, bilim, teknoloji, kültür alanlarında çalışma yapıyor - ANTALYA