TBMM Adalet Komisyonuna 'sosyal mesafe ihlali' arası (2)
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TBMM Adalet Komisyonuna 'sosyal mesafe ihlali' arası (2)

BARO BAŞKANLARI MECLİS ÖNÜNDETBMM Adalet Komisyonu'nda baroların yapısının değiştirilmesine ilişkin düzenlemenin de yer aldığı Avukatlık Kanunu görüşmeleri devam ederken 33 ilden gelen baro başkanları TBMM Çankaya Kapı önünde toplandı.

TBMM Adalet Komisyonuna 'sosyal mesafe ihlali' arası (2)
02.07.2020 20:51 | Son Güncelleme: 02.07.2020 20:55

BARO BAŞKANLARI MECLİS ÖNÜNDE

TBMM Adalet Komisyonu'nda baroların yapısının değiştirilmesine ilişkin düzenlemenin de yer aldığı Avukatlık Kanunu görüşmeleri devam ederken 33 ilden gelen baro başkanları TBMM Çankaya Kapı önünde toplandı. CHP ve İYİ Parti milletvekilleri komisyon toplantısından çıkarak baro başkanlarının yanına gitti. Baro başkanları, avukatları ilgilendiren yasa teklifi görüşmelerini izlemek istediklerini ancak içeri giremediklerini söyledi. Muhalefet milletvekilleri ise baro başkanlarının taleplerini komisyona ileteceklerini söyleyerek, komisyona geri döndü. Baro başkanları Meclis önünde beklemeye devam etti.

Haber:  ANKARA, -


Kaynak: DHA

Manşet

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