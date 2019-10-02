TBMM Adalet Komisyonu toplandı
TBMM Adalet Komisyonu toplantısı ve üyelerden görüntüler TBMM - Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu, Ceza Mahkemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini görüşmek üzere AK Parti Kastamonu milletvekili Hakkı Köylü başkanlığında toplandı.
TBMM Adalet Komisyonu toplantısı ve üyelerden görüntüler TBMM - Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu, Ceza Mahkemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini görüşmek üzere AK Parti Kastamonu milletvekili Hakkı Köylü başkanlığında toplandı.