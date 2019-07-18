TBMM, AB Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı Sonuç Bildirgesi'nde açıklanan yaptırımları telin etti
TBMM, AB Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı Sonuç Bildirgesi'nde açıklanan yaptırımları telin etti.
TBMM, AB Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı Sonuç Bildirgesi'nde açıklanan yaptırımları telin etti
Kaynak: AA
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17:44 TBMM Genel Kurulunda, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grup başkanvekillerinin ortak imzasıyla...
17:43 TBMM, AB Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı Sonuç Bildirgesi'nde açıklanan yaptırımları telin etti