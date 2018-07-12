TBMM 28. Başkanlık seçimi 2'nci tur sonuçları açıklandı

ANKARA - TBMM Genel Kurulu'nda TBMM Başkanlık seçimi ikinci turunda AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım 336 oy aldı.

TBMM Genel Kurulu, 28. Meclis Başlanını seçmek için toplandı. TBMM Başkanlık seçimi birinci ve ikinci turunda üye tamsayının üçte iki çoğunluğu sağlanamadı. TBMM Başkanlığı seçimi ikinci turunda toplam 584 milletvekili oy kullanırken AK Parti İzmir Milletvekili Yıldırım 336, CHP İstanbul Milletvekili Toprak 131, HDP Siirt Milletvekili Beştaş 65, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Nuhoğlu 42, Saadet Partisi Milletvekili İslam 4 oy aldı.