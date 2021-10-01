TBMM 27. Dönem 5. Yasama Yılı başladı - Haberler
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TBMM 27. Dönem 5. Yasama Yılı başladı

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Umur Öztürk - Haberler | Politika

TBMM 27. Dönem 5. Yasama Yılı başladı Türkiye Büyük Millet Meclisi 27. Dönem 5. Yasama Yılı, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı.

TBMM 27. Dönem 5. Yasama Yılı başladı

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi 27. Dönem 5. Yasama Yılı, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı.

TBMM 27. Dönem 5. Yasama Yılı, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un TBMM'deki Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM başkanvekilleri, TBMM idare amirleri, siyasi parti gruplarının grup başkanvekilleri ve milletvekilleri katıldı.

TBMM 27. Dönem 5. Yasama Yılı başladı

TBMM 27. Dönem 5. Yasama Yılı başladı

TBMM 27. Dönem 5. Yasama Yılı başladı

TBMM 27. Dönem 5. Yasama Yılı başladı
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