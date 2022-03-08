TBMM 23 Nisan Futbol Turnuvası Erzurum, Kars ve Ardahan'da başladı

ERZURUM (AA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi ( Tbmm ) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde, "Mahallede Maç Var" sloganıyla düzenlenen futbol turnuvası Erzurum, Ardahan ve Kars'ta başladı.

Tbmm 23 Nisan Futbol Turnuvası kapsamında Erzurum 3 Temmuz Stadı'nda düzenlenen açılış programında, minik sporcular günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, burada yaptığı konuşmada, programın çocuklarda büyük sevinç ortaya çıkardığını aktardı.

Turnuvanın önemine işaret eden Öztürk, "Bugün ilk düdük çaldı ve maçlar başladı. İnşallah final maçınızı da TBMM bahçesinde oynarsınız ve sizleri orada izleriz." dedi.

Konuşmaların ardından sahaya çıkan minik oyuncuların mücadele edeceği ildeki turnuvanın başlama düdüğü çalındı.

Turnuvanın başladığı bir diğer il olan Kars'taki müsabakalar ise Gazi Kars Anadolu Lisesinin halı sahasında yapılıyor.

2'si kadın takımı olmak üzere 7 takımın katıldığı müsabakaların açılış maçlarını, çeşitli kurumların temsilcilerinin yanı sıra öğrenciler ve öğretmenler de izledi.

Turnuvanın açılışı sebebiyle Ardahan'daki Halit Paşa Halı Sahası'nda da program gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Halil İbrahim Yılmaz, buradaki konuşmada turnuvaya katılan takımlara başarılar diledi.

Kentteki müsabakalar yapılan konuşmaların ardından başladı.