TBM/Doğan: Ülkemizde kadına şiddet gelişmiş ülkelere göre iki kat yüksek

25.11.2019 12:54 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:54

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Hukuk Komisyonu Başkanı emekli Aile Hakimi İzzet Doğan, Türkiye'de 1 Ocak - 20 Kasım 2019 dönemini kapsayan 324 günde 302 kadının öldürüldüğünü anımsatarak, "Bu rakamlar ülkemizde kadına şiddet olaylarının gelişmiş ülkelere göre iki kat yüksek olduğunu gösteriyor. Bireysel silahlanma ve bir 'tık'la internetten silah alma da bir an önce önlenmelidir" çağrısı yaptı.

Doğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1999 yılında, 'Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü' olarak kabul edilen 25 Kasım günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kadına şiddetin önlenmesiyle ilgili tercih edilen tarihin 25 Kasım olarak belirlenmesinin nedeninin 1960 yılında Dominik Cumhuriyeti'nde, diktatör Rafael Trujillonun emriyle Mirabal ailesinden üç kız kardeşin tecavüz edilerek öldürülmesi olduğuna işaret etti ve ekledi:

"Dünyada milyon kişi başına düşen kadın cinayeti sayısı ölçüt alındığında bu kritere göre İngiltere, Fransa, Japonya gibi ülkeler 1.8 - 2 bandında yer alırken İçişleri Bakanımızın açıkladığı Türkiye'nin 2019 verilerine göre 3.6 bandında bulunduğunu açıkladı."Bu rakamlar ülkemizde kadına şiddet olaylarının gelişmiş ülkelere göre iki kat yüksek olduğunu gösteriyor. Üstelik her geçen gün kadın cinayetleri ve kadına karşı şiddet olaylara katlanarak artıyor."Acı olan gerçek, öldürülen kadınların yüzde 64'ünü koca, eski koca, sevgili veya eski sevgilisi yani en çok güvendikleri, sevdikleri, aşık oldukları, yaşamı paylaştıkları erkekler tarafından öldürülmüş olmalarıdır."Kadınları öldürenler arasında baba, oğul, abi, patron ve arkadaş kimliklerini taşıyanlar da vardır."Erkekler, 149 kadını ateşli silahlarla, 74 kadını bıçakla, 25 kadını boğarak ve 20 kadını döverek öldürdü. Diğer öldürme yöntemleri arasında yakma, asitli su dökme, balkondan atma vs yer alıyor."Bu korkunç durumun bir an önce önlenmesi için ivedi olarak ulusal bir eylem planı hazırlanmalı, ivedi bir seferberlik başlatılmalıdır."İnsanlar artık internetten, tişört seçer gibi silah seçiyor. O silahın bir gün patlayabileceğini, en yakınındaki canı alabileceğini belki de bilemeden 'satın al' tuşuna basıyor."Bu bakımdan bireysel silahlanma ve bir 'tık'la internetten silah alma da bir an önce önlenmelidir.""Birleşmiş Milletler Örgütü tarafından 1993 yılında düzenlenen Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması Bildirgesi'nde kadına yönelik şiddet, 'ister kamusal isterse özel yaşamında meydana gelsin kadınlara fiziksel, cinsel veya psikolojik zarar ve ıstırap veren veya verebilecek olan cinsiyete dayalı bir eylem, uygulama ya da bu tür eylemlerle tehdit etme, zorlama veya keyfi olarak özgürlükten yoksun bırakma' biçiminde tanımlanıyor."Burada önemli olan kadınların cinsiyetleri nedeni ile yani kadın oldukları için şiddet görmeleri ve şiddetin kadın ile erkek arasındaki güç eşitsizliğinden kaynaklanmasıdır.

"Bu nitelikteki şiddet ise açıkça kadının insan haklarının ihlalidir, En kısa sürede ilkokuldan başlayarak eğitimsel, sosyal, hukuksal ve toplumsal önlemler geliştirilmeli ve hayata geçirilmeli, kız çocuklarımız geleceğin erkek şiddeti kurbanı adayı olmamalıdır." (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA