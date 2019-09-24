TBL'ye Sigortam.net İTÜ yerine Ankara Anadolu Basket alındı

24.09.2019 21:08

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Basketbol Süper Ligi'ne (BSL) alınan Sigortam.net İTÜ BB'nin yerine Türkiye Basketbol Ligi'ne (TBL) Ankara Anadolu Basket'in kabul edildiğini açıkladı.

TBF'den yapılan açıklamada, Sigortam.net İTÜ BB'nin ligden çekilen İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un yerine BSL'ye alınmasıyla, TBL için yapılan başvuruların incelendiği belirtildi.

Yapılan inceleme sonucunda TBF Yönetim Kurulunun, Ankara Anadolu Basket'in 2019-2020 sezonunda TBL'de yer almasına karar verdiği kaydedildi.

Kaynak: AA