TBL'de play-off final serisi heyecanı başlıyor
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TBL'de play-off final serisi heyecanı başlıyor

TBL'de play-off final serisi heyecanı başlıyor
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nden ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek takımın belirleneceği play-off final serisi, yarın yapılacak ilk maçla başlayacak.

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nden ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek takımın belirleneceği play-off final serisi, yarın yapılacak ilk maçla başlayacak.

Ligde normal sezonu ikinci bitiren Samsunspor, play-off çeyrek finalinde Manisa Büyükşehir Belediyespor'u, yarı finalinde Mamak Belediyespor'u geçerek finale çıktı.

Normal sezon dördüncüsü Semt77 Yalovaspor ise çeyrek finalde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'u, yarı finalde de Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol'u eleyerek finale yükseldi.

Final serisinde üç maçı kazanan taraf, normal sezon lideri Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'ten sonra ING Basketbol Süper Ligi'ne çıkan 2. ve son takım olacak. Seride ilk maç, yarın saat 15.00'te Samsunspor'un ev sahipliğinde oynanacak. Karşılaşmalar, TRT Spor Yıldız kanalından canlı yayımlanacak.

Play-off finali müsabaka programı şöyle:

Yarın:

15.00 Samsunspor-Semt77 Yalovaspor (Mustafa Dağıstanlı)

10 Haziran Perşembe:

15.00 Samsunspor-Semt77 Yalovaspor (Mustafa Dağıstanlı)

13 Haziran Pazar:

16.00 Semt77 Yalovaspor-Samsunspor (90. Yıl)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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