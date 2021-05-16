TBL'de Play-Off başlıyor

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde isimlerini Play-Off'a yazdıran iki Ege ekibi, Süper Lig yarışında yarın serilerindeki ilk maçlara çıkacak.

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde isimlerini Play-Off'a yazdıran iki Ege ekibi, Süper Lig yarışında yarın serilerindeki ilk maçlara çıkacak. Ligde normal sezonu 9'uncu sırada tamamlayıp Play-Off'ta 2'nci basamağı elde eden Samsunspor'la eşleşen Manisa Büyükşehir Belediyespor, rakibine yarın saat 14.00'te konuk olacak. Akhisar Belediye Basketbol, saat 17.00'de Mamak Belediyespor'la yine deplasmanda karşılaşacak. Serilerde ikinci maçlar ise 20 Mayıs Perşembe günü Manisa ve Akhisar'da oynanacak. İki galibiyete ulaşan taraflar yarı finalist olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı