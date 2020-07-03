TBF Sağlık Kurulundan "Basketbola Dönüş-Kovid-19 Yönetimi" toplantısı Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Sağlık Kurulu ve TBF yetkilileri, ING Basketbol Süper Ligi, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol Ligi'nde yer alan kulüplerin sağlık çalışanları ve temsilcileriyle "Basketbola Dönüş-Kovid-19 Yönetimi" toplantısı gerçekleştirdi.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Sağlık Kurulu ve TBF yetkilileri, ING Basketbol Süper Ligi, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol Ligi'nde yer alan kulüplerin sağlık çalışanları ve temsilcileriyle "Basketbola Dönüş-Kovid-19 Yönetimi" toplantısı gerçekleştirdi.

TBF'den yapılan açıklamaya göre, video konferans yoluyla düzenlenen toplantıya TBF Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ufuk Nalbantoğlu, TBF Sağlık Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Kaya, TBF Sağlık Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tekin Kerem Ülkü, TBF Erkek Ligleri Direktörü Derya Yannier, TBF Kadın Ligleri Müdürü Murat Tümer, ING Basketbol Süper Ligi, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol Ligi'nde yer alan kulüplerin sağlık çalışanları ve temsilcileri katıldı.

Toplantıda dünya genelinde yaşanan Kovid-19 salgını süreci ve başlaması planlanan basketbol sezonuna dönüş çalışmalarının şekillendirilmesi ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA