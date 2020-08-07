TBF liglerin takvimini açıkladı Korona virüs nedeniyle ertelenen basketbol liglerinin başlama tarihleri başladı.

Korona virüs nedeniyle ertelenen basketbol liglerinin başlama tarihleri başladı. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), ING Basketbol Süper Lig'in 26 Eylül, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ni 3 Ekim, Türkiye Basketbol Ligi'ni ise 16 Ekim'de başlatmayı planlanıyor.

TBF liglerin başlama tarihlerini belirledi. Toplam 57 sayfa ve 11 ana başlıktan oluşan protokolde, liglerin başlangıç tarihi de açıklandı. Protokole göre, ING Basketbol Süper Ligi 26 Eylül'de start alacak. Kadınlar Basketbol Süper Ligi 3 Ekim, Türkiye Basketbol Ligi ise 16 Ekim'de oynanmaya başlayacak.

ÇEŞİTLİ SENARYOLAR DA PAYLAŞILDI

TBF, yayımladığı protokolle liglerin başlamasıyla ilgili çeşitli senaryoları da açıkladı. Süper Lig eğer planlanan tarihte başlamaz ya da ilk 8 hafta içinde müsabakalar süresiz durdurulursa, "Kısaltılmış Sezon Süreci" devreye girecek. 2. Etap ise 9 Ocak'ta başlayacak. İlk iki etapta sıkıntı yaşanması durumunda, "Sezonu Sonuçlandırma Süreci" kısmına geçilecek. 3. Etap için oynanma kararı verilmesi durumunda tarih daha sonra açıklanacak.

2020-2021 sezonu normal lig müsabakaları başladıktan sonra herhangi bir etapta müsabakaların durması ve devamına imkan kalmadığına karar verilmesi durumunda ise Beyaz Sezon ilan edilecek bu tüm ligler için geçerli olacak.

TBF, korona virüs tedbirleri kapsamında teknik heyet, sporcular ve saha görevlilerinin maçlardan 48 saat önce teste gireceğini ve sonuçlara göre maçların ertelenip ertelenmeyeceğine karar verileceğini duyurdu.

(İHA)

Kaynak: İHA