HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

TBF liglerin takvimini açıkladı

Korona virüs nedeniyle ertelenen basketbol liglerinin başlama tarihleri başladı.

TBF liglerin takvimini açıkladı
07.08.2020 16:34 | Son Güncelleme: 07.08.2020 17:00

Korona virüs nedeniyle ertelenen basketbol liglerinin başlama tarihleri başladı. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), ING Basketbol Süper Lig'in 26 Eylül, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ni 3 Ekim, Türkiye Basketbol Ligi'ni ise 16 Ekim'de başlatmayı planlanıyor.

TBF liglerin başlama tarihlerini belirledi. Toplam 57 sayfa ve 11 ana başlıktan oluşan protokolde, liglerin başlangıç tarihi de açıklandı. Protokole göre, ING Basketbol Süper Ligi 26 Eylül'de start alacak. Kadınlar Basketbol Süper Ligi 3 Ekim, Türkiye Basketbol Ligi ise 16 Ekim'de oynanmaya başlayacak.

Çeşitli senaryolar da paylaşıldı

TBF, yayımladığı protokolle liglerin başlamasıyla ilgili çeşitli senaryoları da açıkladı. Süper Lig eğer planlanan tarihte başlamaz ya da ilk 8 hafta içinde müsabakalar süresiz durdurulursa, "Kısaltılmış Sezon Süreci" devreye girecek. 2. Etap ise 9 Ocak'ta başlayacak. İlk iki etapta sıkıntı yaşanması durumunda, "Sezonu Sonuçlandırma Süreci" kısmına geçilecek. 3. Etap için oynanma kararı verilmesi durumunda tarih daha sonra açıklanacak.

2020-2021 sezonu normal lig müsabakaları başladıktan sonra herhangi bir etapta müsabakaların durması ve devamına imkan kalmadığına karar verilmesi durumunda ise Beyaz Sezon ilan edilecek bu tüm ligler için geçerli olacak.

TBF, korona virüs tedbirleri kapsamında teknik heyet, sporcular ve saha görevlilerinin maçlardan 48 saat önce teste gireceğini ve sonuçlara göre maçların ertelenip ertelenmeyeceğine karar verileceğini duyurdu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

'Kiracısınız, bu yolu kullanamazsınız' gerekçesiyle yaşlı adama saldırdılar 3. Sayfa
"Kiracısınız, bu yolu kullanamazsınız" gerekçesiyle yaşlı adama saldırdılar
Kuyumcu, iki silahlı soyguncuyu etkisiz hale getirerek polise teslim etti 3. Sayfa
Kuyumcu, iki silahlı soyguncuyu etkisiz hale getirerek polise teslim etti
Son dakika: Vaka sayılarındaki artış sonrası İstanbul'da toplu asker uğurlama törenleri yasaklandı Güncel
Son dakika: Vaka sayılarındaki artış sonrası İstanbul'da toplu asker uğurlama törenleri yasaklandı
Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın cinsel organından 29 adet bilye çıktı Güncel
Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın cinsel organından 29 adet bilye çıktı
Caddelere yerleştirilen dezenfektanları şişelere doldurup evlerine götürdüler Güncel
Caddelere yerleştirilen dezenfektanları şişelere doldurup evlerine götürdüler
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı Güncel
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine 16 kuruş zam geldi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine 16 kuruş zam geldi
Bir yıldır aranan zanlıyı sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ele verdi
Bir yıldır aranan zanlıyı sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ele verdi
Soylu'dan Albayrak'a destek paylaşımı: Birimiz hepimiz, hepimiz Türkiye için
Soylu'dan Albayrak'a destek paylaşımı: Birimiz hepimiz, hepimiz Türkiye için
Merkez Bankası'nın rezervleri 2 milyar 786 milyon dolar azaldı
Merkez Bankası'nın rezervleri 2 milyar 786 milyon dolar azaldı
Kendisini darbeden sevgilisinin tutuklanacağını zanneden turist kadın ortalığı birbirine kattı
Kendisini darbeden sevgilisinin tutuklanacağını zanneden turist kadın ortalığı birbirine kattı
Somalili öğrenci 1 kilo 130 gram domates yetiştirerek Türkiye rekoru kırdı
Somalili öğrenci 1 kilo 130 gram domates yetiştirerek Türkiye rekoru kırdı
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi
Türkiye'de üretimine başlanan arı zehrinin kilogramı 700 bin liraya satılıyor
Türkiye'de üretimine başlanan arı zehrinin kilogramı 700 bin liraya satılıyor
Sondajla açılan kuyudan su yerine gaz çıktı! Kuyu alev aldı
Sondajla açılan kuyudan su yerine gaz çıktı! Kuyu alev aldı
İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi
İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi
Son Dakika: Erdoğan'dan altın ve dolardaki aşırı artışa yorum: 105 milyar dolar rezervimizle dimdik ayaktayız
Son Dakika: Erdoğan'dan altın ve dolardaki aşırı artışa yorum: 105 milyar dolar rezervimizle dimdik ayaktayız
Özel olarak yapılan Tokat bileziği, altın fiyatlarının yükselmesiyle 20 bin lira zamlandı
Özel olarak yapılan Tokat bileziği, altın fiyatlarının yükselmesiyle 20 bin lira zamlandı
Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım
Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım
Lübnan Cumhurbaşkanı: Patlamaya füze veya bomba neden olmuş olabilir
Lübnan Cumhurbaşkanı: Patlamaya füze veya bomba neden olmuş olabilir
Murat Boz, hayatını kaybeden kuzenini son yolculuğuna uğurladı
Murat Boz, hayatını kaybeden kuzenini son yolculuğuna uğurladı
Maske takmayan müşteri, kendisini uyaran kadın çalışana yumruk attı
Maske takmayan müşteri, kendisini uyaran kadın çalışana yumruk attı
Yeşim Salkım, kendisine küfür ettikten sonra af dileyen Murat Övüç'ü affetmedi
Yeşim Salkım, kendisine küfür ettikten sonra af dileyen Murat Övüç'ü affetmedi
İstismar ettiği genç kızı kent merkezine bırakıp gülerek uzaklaşan sanık serbest kaldı
İstismar ettiği genç kızı kent merkezine bırakıp gülerek uzaklaşan sanık serbest kaldı
Sözleşmesi biten Robinho, Medipol Başakşehir'den ayrıldı
Sözleşmesi biten Robinho, Medipol Başakşehir'den ayrıldı
Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi
Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi
Attığınız mesajlara dikkat edin! Yargıtay 'Seni ve kalbini nasıl kazanabilirim' mesajını taciz saydı
Attığınız mesajlara dikkat edin! Yargıtay "Seni ve kalbini nasıl kazanabilirim" mesajını taciz saydı
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı
Hadise, Kaan Yıldırım'ın köpeği için Instagram hesabı açtı
Hadise, Kaan Yıldırım'ın köpeği için Instagram hesabı açtı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Fatih Sultan Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Bülent Bostanoğlu
Magazin Alişan Yeşim Salkım Demet Akalın İzzet Yıldızhan
Spor Jose Sosa Fatih Terim Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı
Daha Fazla İzmir Lübnan Beyrut Ağustos
Şu an buradasınız: TBF liglerin takvimini açıkladı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.8.2020 17:29:49. #1.15#
title