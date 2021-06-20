TBF, Galatasaray Kulübü Başkanlığı'na seçilen Burak Elmas'ı kutladı
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Galatasaray Kulübü Başkanlığı'na seçilen Burak Elmas'ı tebrik etti.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Galatasaray Kulübü Başkanlığı'na seçilen Burak Elmas'ı tebrik etti.
TBF'nin sosyal medya hesabından yayımlanan kutlama mesajında, "Galatasaray Spor Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda kulübün 38. başkanı olarak seçilen Sayın Burak Elmas'ı ve yönetim kurulunu tebrik ederiz." denildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar