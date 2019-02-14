Tbf Erkekler Türkiye Kupası: Anadolu Efes: 73 - Gaziantep Basketbol: 59

Ankara'da düzenlenen TBF Erkekler Türkiye Kupası Çeyrek Finali maçında Anadolu Efes, Gaziantep Basketbol'u 73-59 mağlup etti. Lacivert-beyazlı ekip bu sonuçla 16 Şubat Cumartesi günü oynanacak yarı finale adını yazdırdı.

Anadolu Efes, yarı finalde Tofaş - Beşiktaş Sompo Japan maçının galibiyle karşılaşacak.

Salon: Ankara

Hakemler: Aytuğ Ekti xx, Fatih Arslanoğlu xx, Duhan Köyiçi xx

Anadolu Efes: Shane Larkin xx 8, Yiğitcan Saybir xx 2, Doğuş Balbay xx 5, James Metecan Birsen xx 6, Onuralp Bitim xx 2, Sertaç Şanlı xx 4, Adrien Moerman xxx 16, Ahmet Buğrahan Tuncer xx 8, Vasilije Micic xx 10, Bryant Dunston xx 7, Krunoslav Simon xx 5

Başantrenör: Ergin Ataman

Gaziantep Basketbol: Orhan Haciyeva x 3, Murat Göktaş x 5, Arber Berisha x, Sarunas Vasiliauskas xx 10, Stevan Jelovac xx 4, Jekiri xx 10, Marco Tomas xx 10, Mckissic xx 11, Can Uğur Öğüt xx 6

Başantrenör: Nenad Markovic

1. Periyot: 16-19 (Gaziantep Basketbol lehine)

Devre: 39-33 (Anadolu Efes lehine)

3. Periyot: 57-46 (Anadolu Efes lehine) - ANKARA

Kaynak: İHA