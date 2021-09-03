TBF Erkek Ligleri Direktörü Turgay Çataloluk oldu

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Erkek Ligleri Direktörlüğü'ne Turgay Çataloluk getirildi.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Erkek Ligleri Direktörlüğü'ne Turgay Çataloluk getirildi.

TBF'den yapılan açıklamada, "Turgay Çataloluk, Erkek Ligleri Direktörü olarak görev yapacak. Federasyon olarak Çataloluk'a yeni görevinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, basketbolculuk kariyerinde Beşiktaş'ın da arasında bulunduğu birçok takımda forma giyen Turgay Çataloluk'un, Banvit'te 2006-2015 yıllarında genel menajer ve 2015-2020'de ise sportif direktör olarak görev yaptığı belirtildi.

TBF Erkek Ligleri Direktörlüğü görevini daha önce Derya Yannier yürütüyordu. Yannier, bu görevinden ayrıldıktan sonra Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda genel menajer yardımcılığına getirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan