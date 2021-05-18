TBF Disiplin Kurulundan Beşiktaş ve Ahmet Kandemir'e para cezası
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TBF Disiplin Kurulundan Beşiktaş ve Ahmet Kandemir'e para cezası

TBF Disiplin Kurulundan Beşiktaş ve Ahmet Kandemir'e para cezası
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Beşiktaş Kulübü ve siyah-beyazlı takımın başantrenörü Ahmet Kandemir'e para cezası verdi.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Beşiktaş Kulübü ve siyah-beyazlı takımın başantrenörü Ahmet Kandemir'e para cezası verdi.

TBF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Beşiktaş Icrypex ile TOFAŞ arasında oynanan ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçına usulsüz seyirci almasından dolayı siyah-beyazlı kulübe 40 bin lira para cezası verilmesine hükmetti.

Disiplin Kurulu, Ahmet Kandemir'e ise aynı müsabakada sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 18 bin 750 lira para cezası verilmesini kararlaştırdı.?

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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