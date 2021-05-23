TBF Disiplin Kurulundan Beşiktaş Kulübüne ve siyah-beyazlıların yöneticilerine para cezası
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TBF Disiplin Kurulundan Beşiktaş Kulübüne ve siyah-beyazlıların yöneticilerine para cezası

TBF Disiplin Kurulundan Beşiktaş Kulübüne ve siyah-beyazlıların yöneticilerine para cezası
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Beşiktaş Kulübüne ve siyah-beyazlıların yöneticilerine çeşitli sebeplerle para cezası verdi.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Beşiktaş Kulübüne ve siyah-beyazlıların yöneticilerine çeşitli sebeplerle para cezası verdi.

TBF'den yapılan açıklamada, ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde Anadolu Efes ile oynanan ikinci maçta yaşanan seyirci olayları nedeniyle siyah-beyazlı kulübe 15 bin lira para cezası verildiği belirtildi.

Açıklamada, Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Umut Şenol'un müsabaka görevlileri ile rakip takım çalışanına yönelik kişilik haklarına saldırı ve hakareti gerekçesiyle 125 bin lira para cezasına çarptırıldığı aktarıldı.

Beşiktaş Basketbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Batur Şulen'e de karşılaşma görevlilerine yönelik kişilik haklarına saldırı ve hakareti sebebiyle 75 bin lira para cezası verildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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