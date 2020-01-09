TBF Disiplin Kurulu'ndan Mustafa Cengiz'e para cezası

09.01.2020 21:42 | Son Güncelleme: 09.01.2020 21:47

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Galatasaray-OGM Ormanspor kadın basketbol müsabakasının ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e 35 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.



Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu bugün yaptığı toplantı sonrası Galatasaray ile ilgili şu kararları aldı:



"Galatasaray Spor Kulübü'nün, 04.01.2020 tarihinde İstanbul'da oynanan Galatasaray - OGM Ormanspor Kadınlar Basketbol Süper Ligi müsabakasında seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle;



a. Eylemin 2019-2020 sezonu içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ikinci kez (T.14.11.2019-E.2019/299) gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı'nın 39/1. ve 39/2. maddeleri gereğince 7.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,



b. Eylemin Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı'nın 68.1. maddesinde belirtildiği şekilde "müsabakanın sıhhatini etkilemesi ya da müsabakanın olağan seyrinde sürmesi imkanını ortadan kaldırması" sureti ile bir anons yapılmasına neden olduğu anlaşılmakla, ihlalin ağırlığı dikkate alınarak verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin Talimatı'nın 39/6. maddesi gereğince 1.250,00-TL eklenmek sureti ile toplam 8.750,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2020/11)



Galatasaray Spor Kulübü'nün, 04.01.2020 tarihinde İstanbul'da oynanan Galatasaray Doğa Sigorta - Gaziantep Basketbol ING Basketbol Süper Ligi müsabakasında seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle;



a. Eylemin 2019-2020 sezonu içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada üçüncü kez (T.31.10.2019-E.2019/278, T.26.12.2019-E.2019/353) gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı'nın 39/1. ve 39/2. maddeleri gereğince 35.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,



b. Eylemin Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı'nın 73.1. maddesinde belirtildiği şekilde "müsabakanın sıhhatini etkilemesi ya da müsabakanın olağan seyrinde sürmesi imkanını ortadan kaldırması" sureti ile bir anons yapılmasına neden olduğu anlaşılmakla, ihlalin ağırlığı dikkate alınarak verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin Talimatı'nın 39/6. maddesi gereğince 3.750,00-TL eklenmek sureti ile toplam 38.750,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,



c. Her ne kadar çirkin ve kötü tezahürat ihlali gerçekleşmiş olsa dahi, müsabaka görevlileri raporlarında tespit edilen çirkin ve kötü tezahüratların tamamının başlaması akabinde önlenmeleri için Kulüp görevlileri tarafından derhal müdahalede bulunulması, yapılan etkin müdahale ile durdurulduğu rapor edilen tezahüratların bir daha gerçekleşmemesi için seyircilerin müsabaka boyunca kontrol altında tutulmuş olması, böylelikle etkili-sürekli-olumlu gayretler neticesinde olası ihlallerin de önüne geçilmesinin sağlanması Basketbol Disiplin Talimatı'nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza yarısına kadar indirilerek neticeten 19.375,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2020/12)



Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in, 04.01.2020 tarihinde İstanbul'da oynanan Galatasaray - OGM Ormanspor Kadınlar Basketbol Süper Ligi müsabakası ile ilgili olarak; 05.01.2020 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle ve ihlalin 2019-2020 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı'nın 30/2. ve 30/5. maddeleri gereğince takdiren 35.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir." - İSTANBUL

Kaynak: İHA