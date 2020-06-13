TBF'den tren kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Malatya'nın Battalgazi ilçesinde iki yük treninin çarpışması sonucu hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Malatya'nın Battalgazi ilçesinde iki yük treninin çarpışması sonucu hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı. TBF'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yaşanan tren kazasında hayatını kaybeden 2 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar dileriz." denildi. Kaynak: AA