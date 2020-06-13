TBF'den tren kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TBF'den tren kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Malatya'nın Battalgazi ilçesinde iki yük treninin çarpışması sonucu hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

TBF'den tren kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı
13.06.2020 23:19 | Son Güncelleme: 13.06.2020 23:32

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Malatya'nın Battalgazi ilçesinde iki yük treninin çarpışması sonucu hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

TBF'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yaşanan tren kazasında hayatını kaybeden 2 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar dileriz." denildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

AK Partili Metiner'den 'Gökçek neden görevden alındı?' sorusuna bomba yanıt: Parsel parsel sattı Haber
AK Partili Metiner'den "Gökçek neden görevden alındı?" sorusuna bomba yanıt: Parsel parsel sattı
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Haber
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
Türkiye'nin sınırlarını açtığı Irak'ta bir günde en yüksek koronavirüs kaynaklı ölüm yaşandı Haber
Türkiye'nin sınırlarını açtığı Irak'ta bir günde en yüksek koronavirüs kaynaklı ölüm yaşandı
Sakarya ve Kırklareli'ne eylem ve etkinlik için giriş-çıkışlar yasaklandı Haber
Sakarya ve Kırklareli'ne eylem ve etkinlik için giriş-çıkışlar yasaklandı
Sağlık Bakanı, vaka sayısındaki artıştan dolayı tek cümleyle sitem etti Haber
Sağlık Bakanı, vaka sayısındaki artıştan dolayı tek cümleyle sitem etti
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler Haber
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar
İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar
Kocaeli'de eylem ve etkinlik için giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı
Kocaeli'de eylem ve etkinlik için giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu
Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu
Servis minibüsünün altında kalan 3 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi
Servis minibüsünün altında kalan 3 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi
Trump, siyahi Amerikalılardan gelen talepler üzerine seçim mitingi tarihini değiştirdi
Trump, siyahi Amerikalılardan gelen talepler üzerine seçim mitingi tarihini değiştirdi
Boş araziye döktükleri ziftle hem çevre hem de köpek katili oldular
Boş araziye döktükleri ziftle hem çevre hem de köpek katili oldular
Tekirdağ'da tarla basan çekirgeler, ayçiçeği mahsullerine büyük oranda zarar verdi
Tekirdağ'da tarla basan çekirgeler, ayçiçeği mahsullerine büyük oranda zarar verdi
AK Parti'den Twitter'ın sansür kararına sert tepki: İdeolojik kaygılarla hazırlanmış
AK Parti'den Twitter'ın sansür kararına sert tepki: İdeolojik kaygılarla hazırlanmış
Haliç'te denizin rengi neden değişti? İBB, kirlilik değil 'alg patlaması' diyor
Haliç'te denizin rengi neden değişti? İBB, kirlilik değil 'alg patlaması' diyor
Son dakika: Malatya'da iki yük treni çarpıştı! 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Son dakika: Malatya'da iki yük treni çarpıştı! 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Şenol Güneş, EURO 2020'deki rakiplerine WhatsApp'tan seslendi: Atmosferi hayal et
Şenol Güneş, EURO 2020'deki rakiplerine WhatsApp'tan seslendi: Atmosferi hayal et
Sağanak yağmuru fırsat bilen baba, çocuğunu eğlendirdi
Sağanak yağmuru fırsat bilen baba, çocuğunu eğlendirdi
Dortmund, Haaland'ın son dakika golüyle Düsseldorf'u mağlup etti
Dortmund, Haaland'ın son dakika golüyle Düsseldorf'u mağlup etti
Asker uğurlamasına katılan 3 kişinin korona testi pozitif çıktı, 150 kişi karantinaya alındı
Asker uğurlamasına katılan 3 kişinin korona testi pozitif çıktı, 150 kişi karantinaya alındı
ABD'li boksör Virginia Fuchs, cinsel ilişki sayesinde doping cezasından kurtuldu
ABD'li boksör Virginia Fuchs, cinsel ilişki sayesinde doping cezasından kurtuldu
Meteoroloji, İstanbul için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı yaptı
Meteoroloji, İstanbul için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı yaptı
Türkiye Ermenileri Patriği'nden Ayasofya'da ibadet etme talebi geldi
Türkiye Ermenileri Patriği'nden Ayasofya'da ibadet etme talebi geldi
Son Dakika: Türkiye'de 13 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, 1459 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 13 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, 1459 yeni vaka tespit...
Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 1. kanal gerilimi: Herkes haddini bilecek
Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 1. kanal gerilimi: Herkes haddini bilecek
Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı
Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı
Beyoğlu'nda bıçaklı saldırıya şahit olan vatandaşlar polise konuşmak istemedi
Beyoğlu'nda bıçaklı saldırıya şahit olan vatandaşlar polise konuşmak istemedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Berat Albayrak Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Lara Sibel Can Kenan Doğulu Mehmet Ali Erbil
Spor Okan Buruk Fatih Terim Rıza Çalımbay Hikmet Karaman Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Su Türk Karar Otomobil
Şu an buradasınız: TBF'den tren kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.6.2020 23:43:03. #1.15#
title