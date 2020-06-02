TBF'den Siirt'te şehit olan askerler için başsağlığı mesajı Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Siirt'in Pervari ilçesindeki kazada şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Siirt'in Pervari ilçesindeki kazada şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı. TBF'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Siirt'in Pervari ilçesinde nöbet değişimi esnasında meydana gelen trafik kazasında şehit olan iki askerimize Allah'tan rahmet, aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyoruz." denildi. Kaynak: AA