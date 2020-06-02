TBF'den Siirt'te şehit olan askerler için başsağlığı mesajı
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Siirt'in Pervari ilçesindeki kazada şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.
02.06.2020 10:31 | Son Güncelleme: 02.06.2020 10:31
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Siirt'in Pervari ilçesindeki kazada şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.
TBF'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Siirt'in Pervari ilçesinde nöbet değişimi esnasında meydana gelen trafik kazasında şehit olan iki askerimize Allah'tan rahmet, aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyoruz." denildi.
Kaynak: AA