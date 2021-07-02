TBF'den önümüzdeki sezon için seyirci kararı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TBF'den önümüzdeki sezon için seyirci kararı

TBF'den önümüzdeki sezon için seyirci kararı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), önümüzdeki sezon tüm liglerde oynanacak maçlara salon kapasitesinin yüzde 50 oranında seyirci alınacağını açıkladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), önümüzdeki sezon tüm liglerde oynanacak maçlara salon kapasitesinin yüzde 50 oranında seyirci alınacağını açıkladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu, önümüzdeki sezon oynanacak maçlara salon kapasitesinin yüzde 50 oranında seyirci alınacağını duyurdu. Federasyonun resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), 2021-2022 sezonunda tüm liglerde salon kapasitelerinin %50'si oranında seyirci alınmasına karar vermiştir. Loca ve saha içi koltuklara da yine %50 oranında seyirci alınabilecektir. Uygulama ile ilgili tüm detaylar, TBF Sağlık Kurulu'nun, T.C. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile yaptığı görüşmelerin ardından ayrıca kamuoyu ile paylaşılacaktır. Temennimiz, sezon başlayana kadar Covid 19 normalleşme süreciyle ilgili daha iyi şartların oluşması durumunda %100 seyirci kapasitesine dönmektir" ifadelerine yer verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Basketbolda tüm liglerde salon kapasitelerinin yüzde 50'si oranında seyirci alınacak
Basketbolda tüm liglerde salon kapasitelerinin yüzde 50'si oranında seyirci alınacak
Türkiye Basketbol Federasyonu, 2021-2022 sezonunda maçlara salon kapasitesinin yüzde 50'si oranında seyirci alınmasına karar verdi.
Türkiye Basketbol Federasyonu, 2021-2022 sezonunda maçlara salon kapasitesinin yüzde 50'si oranında seyirci alınmasına karar verdi.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Meral Akşener Fahrettin Koca Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Tarkan Şener Şen Hande Erçel Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Erol Bulut Şenol Güneş Aziz Yıldırım Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TBF'den önümüzdeki sezon için seyirci kararı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 21:16:13. #1.15#

title