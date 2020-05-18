HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

TBF'den Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TBF'den Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı
18.05.2020 17:01 | Son Güncelleme: 18.05.2020 17:01

Türkiye Basketbol Federasyonu, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TBF'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye Basketbol Federasyonu Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

İngiliz devi Arsenal, Beşiktaşlı Domagoj Vida'nın peşinde Spor
İngiliz devi Arsenal, Beşiktaşlı Domagoj Vida'nın peşinde
Rıdvan Dilmen: Ali Koç teknik direktör olarak Erol Bulut'u işaret etti Spor
Rıdvan Dilmen: Ali Koç teknik direktör olarak Erol Bulut'u işaret etti
Eşiyle aralarındaki buzları eriten Dusco Tosic, kesenin ağzını açtı Spor
Eşiyle aralarındaki buzları eriten Dusco Tosic, kesenin ağzını açtı
Eski Fenerbahçeli Ümit Özat: Ölene kadar Aziz Yıldırımcıyım Spor
Eski Fenerbahçeli Ümit Özat: Ölene kadar Aziz Yıldırımcıyım
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Ligler başlamazsa kendimi 10. kattan atarım Spor
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Ligler başlamazsa kendimi 10. kattan atarım
İskoçya Federasyonu Premier Ligi tescil etti, Celtic şampiyon oldu Spor
İskoçya Federasyonu Premier Ligi tescil etti, Celtic şampiyon oldu
Karantina kurallarına uymayan Chelseali futbolcu Callum Hudson-Odoi gözaltına alındı
Karantina kurallarına uymayan Chelseali futbolcu Callum Hudson-Odoi gözaltına alındı
Eski Galatasaraylı Diagne, hocasının fotoğrafını silip yerine kendi fotoğrafını koydu
Eski Galatasaraylı Diagne, hocasının fotoğrafını silip yerine kendi fotoğrafını koydu
Beşiktaş sözleşmesi sona erecek Caner Erkin'e yıllık 1 milyon euro önerecek
Beşiktaş sözleşmesi sona erecek Caner Erkin'e yıllık 1 milyon euro önerecek
Mide kanaması nedeniyle ameliyata alınan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in operasyonu başarılı geçti
Mide kanaması nedeniyle ameliyata alınan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in operasyonu başarılı geçti
Brezilyalı futbolcu Tavares'ten Galatasaray itirafı: Beni istediler ama gitmedim
Brezilyalı futbolcu Tavares'ten Galatasaray itirafı: Beni istediler ama gitmedim
NBA efsanesi Michael Jordan'ın ayakkabıları 560 bin dolara satıldı
NBA efsanesi Michael Jordan'ın ayakkabıları 560 bin dolara satıldı
Mide kanaması geçiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ameliyata alındı
Mide kanaması geçiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ameliyata alındı
Barcelona ile Juventus, Miralem Pjanic'in transferi konusunda anlaştı
Barcelona ile Juventus, Miralem Pjanic'in transferi konusunda anlaştı
Kaan Ayhan, Bundesliga'da koronavirüs sonrası çıktığı ilk maçın nasıl geçtiğini anlattı
Kaan Ayhan, Bundesliga'da koronavirüs sonrası çıktığı ilk maçın nasıl geçtiğini anlattı
Spor spikeri Darke, koronavirüs nedeniyle Hoffenheim-Hertha Berlin maçını evinden anlattı
Spor spikeri Darke, koronavirüs nedeniyle Hoffenheim-Hertha Berlin maçını evinden anlattı
Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Mario Mandzukic geliyor
Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Mario Mandzukic geliyor
Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün yerine Ahmet Oğuz'u transfer etmeyi planlıyor
Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün yerine Ahmet Oğuz'u transfer etmeyi planlıyor
Beşiktaş Göztepe'nin Portekizli kalecisi Beto'yu renklerine bağlıyor
Beşiktaş Göztepe'nin Portekizli kalecisi Beto'yu renklerine bağlıyor
Acun Ilıcalı: Avrupa'da kulüp alıp Türk futboluna yıldız kazandırmak istiyorum
Acun Ilıcalı: Avrupa'da kulüp alıp Türk futboluna yıldız kazandırmak istiyorum
Fatih Terim 20 yıl önceki Terim'e mektup yazdı: Mücadele asla sona ermeyecek
Fatih Terim 20 yıl önceki Terim'e mektup yazdı: Mücadele asla sona ermeyecek
Galatasaray'dan 17 Mayıs'taki UEFA Kupası zaferiyle ilgili paylaşım: Tarih bir kere yazıldı
Galatasaray'dan 17 Mayıs'taki UEFA Kupası zaferiyle ilgili paylaşım: Tarih bir kere yazıldı
Fenerbahçe Alman futbolcu Max Kruse'yi 5 milyon euroya satmayı planlıyor
Fenerbahçe Alman futbolcu Max Kruse'yi 5 milyon euroya satmayı planlıyor
Schalke forması giyen milli yıldız Ozan Kabak'a Rus ekibi Zenit talip oldu
Schalke forması giyen milli yıldız Ozan Kabak'a Rus ekibi Zenit talip oldu
Arsenal'in eski menajeri Unai Emery: Mesut etrafındaki oyunculara bel bağlayan biri
Arsenal'in eski menajeri Unai Emery: Mesut etrafındaki oyunculara bel bağlayan biri
Erol Bulut'tan Koç'un teknik direktör konusundaki açıklamalarıyla ilgili çarpıcı sözler: Herkesin aklına ben geldim
Erol Bulut'tan Koç'un teknik direktör konusundaki açıklamalarıyla ilgili çarpıcı sözler: Herkesin aklına ben...
Fransız kulübü Nice, Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'ün peşinde
Fransız kulübü Nice, Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'ün peşinde
Dortmund'un genç yıldızı Zagadou sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı
Dortmund'un genç yıldızı Zagadou sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı
Efsane golcü Tanju Çolak, yöneticilere isyan etti: Bana neden görev vermediklerini soruyorum, vatanı mı sattım?
Efsane golcü Tanju Çolak, yöneticilere isyan etti: Bana neden görev vermediklerini soruyorum, vatanı mı sattım?
FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a 'UEFA Kupası' tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım
FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a "UEFA Kupası" tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Berat Albayrak Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk Sırrı Süreyya Önder
Magazin Emrah Sinem Kobal Hatice Çarpar Michael Jackson
Spor Ali Koç Sergen Yalçın Hikmet Karaman Ivan Obradovic Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Kaza Kadın Çocuk Antalya
Şu an buradasınız: TBF'den Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.5.2020 17:01:53. #1.15#
title