TBF'den Galatasaray'a geçmiş olsun mesajı Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda bir personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasından dolayı geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda bir personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasından dolayı geçmiş olsun mesajı yayımladı. TBF'nin sosyal medyadaki hesabından yapılan paylaşımda, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Galatasaray A Kadın Basketbol Takımı personeline ve Galatasaray Spor Kulübüne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı. Kaynak: AA